В Днепре состоится международный турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS WALL TO WALL

Прямая трансляция взвешивания и пресс-конференции Лиги TMS смотрите на XSPORT+





Лига TMS / Фото - XSPORT

18 декабря в Днепре Лига TMS проведет масштабный международный турнир TMS WALL TO WALL, участие в котором примут сборные Израиля, Казахстана, Польши и Украины.Команды сразятся за главный трофей – 450 000 гривен, а также звание чемпионов турнира. Турнир в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+.В преддверии турнира – 17 декабря в 13:00 Лига TMS проведет процедуру взвешивания, а также жеребьевку и пресс-конференцию с участием борцов и организаторов соревнований. К тому же, во время пресс-конференции будет представлена ​​инклюзивная программа Лиги TMS.