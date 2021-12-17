Спортивный директор Лиги TMS: Преимущество нашей сборной в том, что мы – голодные бойцы
В Днепре состоится международный турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS WALL TO WALL
Прямая трансляция взвешивания и пресс-конференции Лиги TMS смотрите на XSPORT+
12:28
Лига TMS / Фото - XSPORT18 декабря в Днепре Лига TMS проведет масштабный международный турнир TMS WALL TO WALL, участие в котором примут сборные Израиля, Казахстана, Польши и Украины.
Команды сразятся за главный трофей – 450 000 гривен, а также звание чемпионов турнира. Турнир в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+.
В преддверии турнира – 17 декабря в 13:00 Лига TMS проведет процедуру взвешивания, а также жеребьевку и пресс-конференцию с участием борцов и организаторов соревнований. К тому же, во время пресс-конференции будет представлена инклюзивная программа Лиги TMS.
Состав сборной Украины на турнир TMS WALL TO WALL.
Комментарии 0