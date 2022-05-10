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У Києві перейменують 5 станцій метро. Голосування за нові назви завершене
Усе задля того, аби повністю звільнитися від радянської спадщини
12:00
Фото: УНН
Завершилося голосування за перейменування 5 станцій метро у Києва.
Станція «Берестейська» стане «Бучанською», «Площу Льва Толстого» перейменують на «Василя Стуса», «Героїв Дніпра» – на «Героїв України», «Мінська» стане «Варшавською», «Дружби народів» – у «Ботанічну».
Зауважимо, що це поки не офіційна інформація, а лише результати голосування згідно думки громадськості.
Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, що значно прискорить постачання зброї для нашої держави.
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