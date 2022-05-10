У Києві перейменують 5 станцій метро. Голосування за нові назви завершене

Усе задля того, аби повністю звільнитися від радянської спадщини

Фото: УНН

Завершилося голосування за перейменування 5 станцій метро у Києва.

Станція «Берестейська» стане «Бучанською», «Площу Льва Толстого» перейменують на «Василя Стуса», «Героїв Дніпра» – на «Героїв України», «Мінська» стане «Варшавською», «Дружби народів» – у «Ботанічну».

Зауважимо, що це поки не офіційна інформація, а лише результати голосування згідно думки громадськості.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, що значно прискорить постачання зброї для нашої держави.