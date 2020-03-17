В НХЛ отменили карантин для вакцинированных игроков
В Киеве ввели строгий локдаун
Посещение спортивных мероприятий ограничено
13:03
фото - Pravda.com.ua
С 20 марта в Киеве ввели строгий карантин до 9 апреля. Решение связано с попаданием столицы Украины в красную зону по числу заразившихся коронавирусом. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на онлайн-брифинге 18 марта.
На этот период запрещается проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. На матчи сборной Украины в Киеве болельщики не будут допущены.
Фитнес и спортивные залы продолжат работу, но без групповых занятий.
17 марта в столице было зафиксировано 1092 новых случая заражения коронавирусом.
Матч «Шахтера» в Лиге Европы 18 марта также пройдет без зрителей. XSPORT проведет онлайн-трансляцию встречи.