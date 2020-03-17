В Киеве ввели строгий локдаун

Посещение спортивных мероприятий ограничено

фото - Pravda.com.ua

С 20 марта в Киеве ввели строгий карантин до 9 апреля. Решение связано с попаданием столицы Украины в красную зону по числу заразившихся коронавирусом. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на онлайн-брифинге 18 марта.

На этот период запрещается проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. На матчи сборной Украины в Киеве болельщики не будут допущены.

Фитнес и спортивные залы продолжат работу, но без групповых занятий.

17 марта в столице было зафиксировано 1092 новых случая заражения коронавирусом.

Матч «Шахтера» в Лиге Европы 18 марта также пройдет без зрителей. XSPORT проведет онлайн-трансляцию встречи.