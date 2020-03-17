В Киеве запретили проводить футбольные матчи со зрителями

Новые правила будут действовать на протяжении трех недель

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Из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Киеве ввели новые ограничения по посещению массовых и спортивных мероприятий. Начиная с 18 марта, в столице запрещено проводить футбольные матчи при участии зрителей.

На сайте КГГА сообщается, что ограничения будут действовать не только на внутренний чемпионат, а и на международные матчи. Ранее «Шахтер» заявил о проведении встречи Лиги Европы на НСК «Олимпийский» с пустыми трибунами.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что новые ограничения будут действовать на протяжении трех недель и вступят в силу в четверг, 18 марта.

Ранее жесткие ограничения ввел Львов.