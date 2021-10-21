В Украине до конца октября заработает Национальная платформа доброчестности спорта

СЕО Parimatch Ukraine Наталия Гилевич подписала меморандум и рассказала о необходимости данной платформы.

Манипулирование спортивными результатами, в частности организация договорных матчей, остается одной из самых больших угроз для честного спорта во всем мире. Количество инцидентов в постковидный период выросла в разы: например, в мире выявлено и подтверждено около 1000 случаев в течение 10 месяцев, комментирует статистику председатель комитета по этике и честной игры Украинской Ассоциации Футбола, консультант Федерации настольного тенниса Украины Франческо Баранка.

По его словам, в Украине всего 50 матчей по футболу, баскетболу, хоккею, волейболу и настольному теннису имели эпизоды с манипуляцией. Но и эту статистику необходимо изменить. Сделать это возможно благодаря совместным действиям со стороны государства, спортивного сообщества и бизнеса.

Украина уже принимает активное участие во всех международных мероприятиях и присоединилась к существующим международным инструментам, которые нацелены на противостояние этой угрозе. Вскоре борьба ужесточится – в октябре заработает Национальная платформа доброчестности спорта. Об этом заявил Вадим Гутцайт, Министр молодежи и спорта Украины, во время подписания меморандума про совместную борьбу с манипулированием спортивными соревнованиями. Экспертную поддержку для реализации амбициозного проекта оказывает Parimatch Ukraine, первая и единственная букмекерская компания, которая получила лицензию в Украине.

«Это наш сигнал обществу, что Parimatch Ukraine и государство играют на одном поле, и действуют как единая команда. Общий шаг для реформирования спортивной индустрии, которая будет строиться на принципах честности, прозрачности и ответственности»



– комментирует событие Наталия Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Ф.Баранка уверен, благодаря работе легальных букмекерских компаний и тем прогнозам, которые они делают, спортивное сообщество в короткое время может определить, что в матче происходит что-то подозрительное. Украина делает решительные шаги для борьбы с договорными матчами, и подписание меморандума о сотрудничестве государства и бизнеса является одним из них.