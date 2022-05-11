«Спасибо деду за Победу». Ломаченко отдал дань памяти погибшим во время Второй мировой войны
В Україні з'явився сайт, на якому публікуються імена усіх загиблих у війні спортсменів
У переліку як ті атлети які воювали, так і ті, які не брали до рук зброю
11:44
В Україні з'явився сайт «Янголи спорту», на якому публікуються всі імена спортсменів, які загинули під час повномасштабної війни в Україні.
Наразі у переліку 33 спортсмени.
Нагадаємо, раніше росіяни вбили відомого українського футболіста в Київській області.