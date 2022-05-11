В Україні з'явився сайт, на якому публікуються імена усіх загиблих у війні спортсменів

У переліку як ті атлети які воювали, так і ті, які не брали до рук зброю

В Україні з'явився сайт «Янголи спорту», на якому публікуються всі імена спортсменів, які загинули під час повномасштабної війни в Україні. Наразі у переліку 33 спортсмени. Посилання на сайт Нагадаємо, раніше росіяни вбили відомого українського футболіста в Київській області.



Карен Агабекян