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В Україні з'явився сайт, на якому публікуються імена усіх загиблих у війні спортсменів

У переліку як ті атлети які воювали, так і ті, які не брали до рук зброю
Другие
11:44
В Україні з'явився сайт, на якому публікуються імена усіх загиблих у війні спортсменів

В Україні з'явився сайт «Янголи спорту», на якому публікуються всі імена спортсменів, які загинули під час повномасштабної війни в Україні.

Наразі у переліку 33 спортсмени.

Посилання на сайт

Нагадаємо, раніше росіяни вбили відомого українського футболіста в Київській області.


Карен Агабекян
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