В Запорожье состоится топовый турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP
4-5 сентября во Дворце спорта «Юность» в Запорожье состоится международный турнир по бразильскому джиу-джитсу – TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP.
В рамках турнира выступят более тысячи джитсеров из Украины, Великобритании, Израиля, Азербайджана, Беларуси и Молдовы. Также организаторы лига TMS зарезервировала под турнир 110 тыс. грн призовых.
Регистрация на турнир TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP доступна до 27 августа включительно на платформе Smoothcomp.
Чемпионат пройдет в два этапа – в первый день выступят дети и подростки, в возрастной категории от 4-х до 17 лет. Во второй день зрителей увидят противостояния взрослых мастеров джиу-джитсу, среди которых будут именитые коричневые и чёрные пояса. Завершающим этапом TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP станут схватки во взрослой абсолютной категории.
Отметим, что впервые в Украине на TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP пройдут поединки и в детской абсолютной категории.
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