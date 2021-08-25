Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Окончен
22:00 ПСВ - Бенфика 0:0 Окончен
22:00 Лудогорец - Мальме 2:1 Окончен
Теннис (4 события из 81) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:05 Тобиас Камке - Илья Марченко 1:2 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи 2:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:10 Эллен Перес - Леся Цуренко 0:2 Окончен
23:25 Урсула Радванска - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован
Теннис (4 события из 120) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
01:55 Zane Khan - Сергей Стаховский 2:1 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
20:15 Элина Свитолина - Фиона Ферро 0:0 Отложен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur -:- Запланирован
21:55 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче -:- Запланирован
19:30 Заря - Рапид Вена -:- Запланирован
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик -:- Запланирован
21:30 Клуж - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Славия Прага -:- Запланирован

В Запорожье состоится топовый турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP

На нем выступят мастера партера из шести стран
Другие
16:46
В Запорожье состоится топовый турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP

4-5 сентября во Дворце спорта «Юность» в Запорожье состоится международный турнир по бразильскому джиу-джитсу – TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP.

В рамках турнира выступят более тысячи джитсеров из Украины, Великобритании, Израиля, Азербайджана, Беларуси и Молдовы. Также организаторы лига TMS зарезервировала под турнир 110 тыс. грн призовых.

Регистрация на турнир TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP доступна до 27 августа включительно на платформе Smoothcomp.

Чемпионат пройдет в два этапа – в первый день выступят дети и подростки, в возрастной категории от 4-х до 17 лет. Во второй день зрителей увидят противостояния взрослых мастеров джиу-джитсу, среди которых будут именитые коричневые и чёрные пояса. Завершающим этапом TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP станут схватки во взрослой абсолютной категории.

Отметим, что впервые в Украине на TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP пройдут поединки и в детской абсолютной категории.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

TMS

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Другие

В Запорожье состоится топовый турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP
В Запорожье состоится топовый турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP
16:46
Зеленский наградил Бубку Орденом Свободы
Зеленский наградил Бубку Орденом Свободы
24 августа 10:55
Известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия Паралимпиады в Токио
Известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия Паралимпиады в Токио
24 августа 09:00
Спортсмены 30 лет помогают делать Украину великой. Самые большие их победы за время независимости
Тема дня
Спортсмены 30 лет помогают делать Украину великой. Самые большие их победы за время независимости
24 августа 07:50
СлотоКинг казино – достойные игры с отличными победами
СлотоКинг казино – достойные игры с отличными победами Новости партнера
23 августа 09:38
Россияне остались позади. Сборная Украины победила на чемпионате мира по шашкам-64
Россияне остались позади. Сборная Украины победила на чемпионате мира по шашкам-64
21 августа 08:57
В Беларуси спортсменам запретили выезжать на международные турниры
В Беларуси спортсменам запретили выезжать на международные турниры
18 августа 15:11
Гутцайт: «Мы работаем и на массовый спорт»
Гутцайт: «Мы работаем и на массовый спорт»
16 августа 14:36
Новиков стал третьим на турнире в Манчестере
Новиков стал третьим на турнире в Манчестере
15 августа 22:23
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости