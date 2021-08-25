В Запорожье состоится топовый турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP

На нем выступят мастера партера из шести стран

4-5 сентября во Дворце спорта «Юность» в Запорожье состоится международный турнир по бразильскому джиу-джитсу – TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP.



В рамках турнира выступят более тысячи джитсеров из Украины, Великобритании, Израиля, Азербайджана, Беларуси и Молдовы. Также организаторы лига TMS зарезервировала под турнир 110 тыс. грн призовых.

Регистрация на турнир TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP доступна до 27 августа включительно на платформе Smoothcomp.

Чемпионат пройдет в два этапа – в первый день выступят дети и подростки, в возрастной категории от 4-х до 17 лет. Во второй день зрителей увидят противостояния взрослых мастеров джиу-джитсу, среди которых будут именитые коричневые и чёрные пояса. Завершающим этапом TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP станут схватки во взрослой абсолютной категории.

Отметим, что впервые в Украине на TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP пройдут поединки и в детской абсолютной категории.