В Запорожье стартовал новый соревновательный сезон по бразильскому джиу-джитсу

В первый день на татами встретились спортсмены от 4-х до 17 лет

22 января в Запорожье во Дворце спорта "Юность" начался первый в этом году турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CUP. В первый день на татами встретились спортсмены от 4-х до 17 лет.

Всего было разыграно более 160 комплектов медалей в двух категориях GI (в кимоно) и NO GI (без кимоно). В финале вечера победители своих весовых категорий встретились в абсолютной весовой, где боролись за денежные призы. Также каждая победа юного спортсмена приносила очки его команде, по сумме которых были определены лучшие академии. В разделе GI лучшей стала команда СК "Борец" из Кропивницкого, а в разделе NO GI - TOPGUN Jiu Jitsu School из Днепра.

На турнире TMS UKRAINIAN CUP был дан старт новой социальной программе Para Jiu Jitsu. Были проведены первые схватки в отдельных категориях среди спортсменов с особенностями развития или группой инвалидности. Организаторы намерены расширять эту программу и с каждым турниром всё больше популяризировать этот вид спорта среди пара-атлетов.

Ещё одним событием в этот день стало подписание спонсорских контрактов от Лиги TMS с самыми активными и успешными спортсменами прошлого сезона. Так организаторы хотят поддержать талантливых атлетов и мотивировать всех компетиторов.

23 января турнир TMS UKRAINIAN CUP получит продолжение уже в рамках схваток взрослых категорий. Турнир стартует в 10:00 в Дворце Спорта «Юность», вход бесплатный.