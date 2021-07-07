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Важные нововведения в Xiaomi Mi Smart Band 6: шпаргалка для пользователя Новости компаний

Недавно мир получил шестую по счету версию суперпопулярного фитнес-браслета
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14:51
Важные нововведения в Xiaomi Mi Smart Band 6: шпаргалка для пользователя

Изменения в дизайне и новые функции побудили украинцев обновить свои трекеры.

Консультанты интернет-магазина электроники Eldorado рассказали, что принципиально изменилось в новой модели и стоит ли переходить на шестерку с четвертой или пятой версии.

Новые режимы тренировок

Для любителей спорта часы Mi Band 6 предлагают продвинутый мониторинг состояния здоровья во время физических нагрузок и фиксацию результатов тренировки.

Среди предустановленных программ предложены бег, велоспорт, работа в зале или на кардиотренажерах, йога, танцы, водные виды спорта – выбирайте из 30 видов активности. Если вдруг забудете запустить тренировку перед стартом, браслет автоматически распознает выбранный вами вид активности.

За эффективность восстановления после занятий отвечает опция умного будильника. Устройство отслеживает фазы сна и активирует вибрацию для пробуждения только в самый подходящий для этого момент.

Продвинутый контроль за состоянием организма

Обновленные сенсоры сканирования предлагают данные по самым важным показателям:

  • частота сердечных сокращений;
  • уровень насыщения крови кислородом;
  • количество сожженных калорий;
  • контроль менструальных циклов.

Акселерометр призван активировать дисплей поворотом запястья, поэтому вся информация моментально выводится на экран.

Максимальное удобство при взаимодействии со смартфоном

Отслеживайте прогноз погоды для пробежек, переключайте композиции и регулируйте громкость звучания в плеере во время тренировки, читайте сообщения и уведомления, поступающие на смартфон с яркого 1,56-дюймового Amoled-дисплея Mi Smart Band 6.

Поиск сопряженного телефона, активация на нем беззвучного режима и многое другое можно сделать просто со своего запястья. В шестом поколении браслетов от Xiaomi также есть модификации, позволяющие совершать бесконтактную оплату посредством NFC.

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