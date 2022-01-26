Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект

Для того, чтобы проект стал законом необходимы подпись спикера Парламента и Президента Украины

Ольга Саладуха и Жан Беленюк / Фото: скрин-шот

Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за законопроект №5099 «Об антидопинговой деятельности в спорте». Об этом сообщила нардеп Ольга Саладуха.



Отметим, что после принятия Верховной Радой необходимы подписи спикера парламента и президента Украины, после чего он вступит в силу.

Проект закона 5099 «Об антидопинговой деятельности в спорте» проголосован во втором чтении и после подписи президента станет законом.

Главные пункты принятого законопроекта:

уточняет функции и полномочия Национального антидопингового центра;

организует допинг-контроль на основе стандартов WADA (Всемирного антидопингового агентства);

устанавливает ответственность за нарушение антидопинговых правил;

предусматривает функционирование Национальной лаборатории антидопингового контроля, что в будущем будет сертифицирована WADA.

По словам Саладухи, теперь директором антидопинговой лаборатории не может быть действующий спортсмен, судимое лицо, должностное лицо любой спортивной федерации.

«Самое важное, что в процессе подготовки этих законопроектов Комитет провел несколько раундов переговоров с WADA и внес в текст все необходимые правки. Когда антидопинговая лаборатория заработает, Украина больше не будет тратить сумасшедшие средства на вывоз и анализ допинг-проб за рубежом. Все скандалы, связанные с употреблением запрещенных веществ, останутся в прошлом. Я благодарна всем коллегам, которые поддержали эти законопроекты. Сегодня мы приблизились к новому качеству украинского спорта!»

Напомним, ранее Украина попала в допинговый скандал из-за нарушения норм тестирования на допинг от WADA.