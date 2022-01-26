Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект
Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за законопроект №5099 «Об антидопинговой деятельности в спорте». Об этом сообщила нардеп Ольга Саладуха.
Отметим, что после принятия Верховной Радой необходимы подписи спикера парламента и президента Украины, после чего он вступит в силу.
Проект закона 5099 «Об антидопинговой деятельности в спорте» проголосован во втором чтении и после подписи президента станет законом.
Главные пункты принятого законопроекта:
- уточняет функции и полномочия Национального антидопингового центра;
- организует допинг-контроль на основе стандартов WADA (Всемирного антидопингового агентства);
- устанавливает ответственность за нарушение антидопинговых правил;
- предусматривает функционирование Национальной лаборатории антидопингового контроля, что в будущем будет сертифицирована WADA.
По словам Саладухи, теперь директором антидопинговой лаборатории не может быть действующий спортсмен, судимое лицо, должностное лицо любой спортивной федерации.
«Самое важное, что в процессе подготовки этих законопроектов Комитет провел несколько раундов переговоров с WADA и внес в текст все необходимые правки.
Когда антидопинговая лаборатория заработает, Украина больше не будет тратить сумасшедшие средства на вывоз и анализ допинг-проб за рубежом. Все скандалы, связанные с употреблением запрещенных веществ, останутся в прошлом.
Я благодарна всем коллегам, которые поддержали эти законопроекты. Сегодня мы приблизились к новому качеству украинского спорта!»
Напомним, ранее Украина попала в допинговый скандал из-за нарушения норм тестирования на допинг от WADA.
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