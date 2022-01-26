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Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект

Для того, чтобы проект стал законом необходимы подпись спикера Парламента и Президента Украины
Другие
14:45
Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект
Ольга Саладуха и Жан Беленюк / Фото: скрин-шот

Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за законопроект №5099 «Об антидопинговой деятельности в спорте». Об этом сообщила нардеп Ольга Саладуха.

Отметим, что после принятия Верховной Радой необходимы подписи спикера парламента и президента Украины, после чего он вступит в силу.

Проект закона 5099 «Об антидопинговой деятельности в спорте» проголосован во втором чтении и после подписи президента станет законом.

Главные пункты принятого законопроекта:      

  • уточняет функции и полномочия Национального антидопингового центра;
  • организует допинг-контроль на основе стандартов WADA (Всемирного антидопингового агентства);
  • устанавливает ответственность за нарушение антидопинговых правил;
  • предусматривает функционирование Национальной лаборатории антидопингового контроля, что в будущем будет сертифицирована WADA.

По словам Саладухи, теперь директором антидопинговой лаборатории не может быть действующий спортсмен, судимое лицо, должностное лицо любой спортивной федерации.

«Самое важное, что в процессе подготовки этих законопроектов Комитет провел несколько раундов переговоров с WADA и внес в текст все необходимые правки.

Когда антидопинговая лаборатория заработает, Украина больше не будет тратить сумасшедшие средства на вывоз и анализ допинг-проб за рубежом. Все скандалы, связанные с употреблением запрещенных веществ, останутся в прошлом.

Я благодарна всем коллегам, которые поддержали эти законопроекты. Сегодня мы приблизились к новому качеству украинского спорта!»

Напомним, ранее Украина попала в допинговый скандал из-за нарушения норм тестирования на допинг от WADA.

Карен Агабекян
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Теги

Ольга Саладуха WADA допинг

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