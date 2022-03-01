FIVB забрала у россии чемпионат мира
Весь мир – с Украиной. Как украинский народ поддерживают на фоне российской агрессии
Митинги и окрашивания архитектурных ценностей в «сине-желтые» цвета
13:26
Фото: mfa.gov.u
События, которые разворачиваются на украинской земле, взбудоражили всю планету.
Открытое военное вторжение россии на территорию Украины поспособствовало не только тому, что весь украинский народ сплотился, а и заставило весь мир стать на защиту Украины и выступить против агрессора:
НОК Украины выступил с заявлением касательно нападения россии.
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