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Киберспорт. CS:GO. Чемпионат Украины 2021

Весь мир – с Украиной. Как украинский народ поддерживают на фоне российской агрессии

Митинги и окрашивания архитектурных ценностей в «сине-желтые» цвета
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13:26
Весь мир – с Украиной. Как украинский народ поддерживают на фоне российской агрессии
Фото: mfa.gov.u

События, которые разворачиваются на украинской земле, взбудоражили всю планету.

Открытое военное вторжение россии на территорию Украины поспособствовало не только тому, что весь украинский народ сплотился, а и заставило весь мир стать на защиту Украины и выступить против агрессора:

НОК Украины выступил с заявлением касательно нападения россии.

Олег Шумейко-младший
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