Весь мир – с Украиной. Как украинский народ поддерживают на фоне российской агрессии

Митинги и окрашивания архитектурных ценностей в «сине-желтые» цвета

Фото: mfa.gov.u

События, которые разворачиваются на украинской земле, взбудоражили всю планету.

Открытое военное вторжение россии на территорию Украины поспособствовало не только тому, что весь украинский народ сплотился, а и заставило весь мир стать на защиту Украины и выступить против агрессора:

НОК Украины выступил с заявлением касательно нападения россии.