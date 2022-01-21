Вперше в Україні будуть проведені змагання з бразильського джиу-джитсу серед параатлетів

У Запоріжжі відбудеться турнір Ліги TMS

Цими вихідними 22 та 23 січня у Запоріжжі відбудеться турнір Ліги TMS, у рамках якого стартує кампанія Para Jiu Jitsu. Це соціальна програма для атлетів із особливостями розвитку, ампутаціями чи групами інвалідності. Організатори створили 7 окремих категорій для паратлетів.

Куратором програми став Артем Кузьмич — синій пояс із бразильського джиу-джитсу, ветеран Сил Спеціальних Операцій ЗСУ, який втратив ногу у 2019 внаслідок тяжкого поранення. Артем неодноразово ставав переможцем на українських та європейських змаганнях. 2021 року він побував у Бразилії, де відвідав зал, в якому займаються пара-атлети. А також взяв участь у змаганнях та зміг завоювати золото у двох категоріях. Тепер Артем готовий поділитись своїм досвідом в Україні.

«Вважаю головним завданням – це популяризувати пара-джиу-джитсу, тому що в Україні ще мало пара-атлетів, які займаються та готові виступати на змаганнях. Багато хто просто не знає про такий вид спорту та його можливості для інклюзивних спортсменів. Кінцевою метою цього проекту я бачу створення спеціалізованих залів для людей з інвалідністю та можливості для них змагатися між собою та подорожувати, виступаючи на турнірах у всьому світі».

Президент Ліги TMS Шай Гутман також поділився планами розвитку інклюзивного напрямку в бразильському джиу-джитсу.

«З моменту заснування нашої Ліги було і залишається важливим не стояти на місці, постійно розвиватися та залучати все більше людей у ​​цей вид спорту. Ми відкриваємо нові проекти та завжди допомагаємо нашим спортсменам. Я глибоко переконаний і на своєму прикладі зрозумів, що джиу-джитсу може змінити життя на краще. То чому б не зробити це бойове мистецтво доступним для кожного? Ліга TMS стане першою українською організацією, яка відкрила окрему категорію та активно розвиватиме напрямок Para Jiu Jitsu. І ми готові залучити до команди всіх, хто готовий у цьому допомогти».

Дебютні поєдинки пара-атлетів відбудуться 22 та 23 січня у Палаці спорту «Юність», в рамках турніру TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA. Відкриття чемпіонату відбудеться о 10:00, безкоштовний вхід, з дотриманням карантинних норм.