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XSPORT попал в три номинации Всеукраинского конкурса «Украина олимпийская»
НОК Украины отметил лучших журналистов и СМИ по итогам года
11:58
XSPORT / Фото - XSPORTКомиссия Национального олимпийского комитета Украины «Пресса и коммуникации» подвела итоги и определила лауреатов Всеукраинского конкурса среди спортивных журналистов «Украина олимпийская».
В этом году, в соответствии с требованиями конкурса, на рассмотрение экспертов были предоставлены работы от 93 представителей СМИ из 18 регионов.
Телеканал XSPORT оказался среди призеров в таких номинациях:
Дебют в спортивной журналистике (награда имени известного спортивного журналиста Александра Мащенко):
1 место – Виталий Ткачук (Укринформ, г. Киев)
2 место – Арина Легащева (XSPORT, г. Киев)
3 место – София Кулай («Спорт.24», г. Львов)
За лучшее освещение участия украинских спортсменов в ХХХІІ летних Олимпийских играх в г. Токио (Япония):
1 место – «Олимпийская студия Токио-2020» – (UA: Перший, г. Киев)
2 место – TOKYO REVIEW (XSPORT, г. Киев)
3 место – Елена Дидух (телеканал «Дом», г. Киев); «Олимпиада 2020 – Обратный отсчет», «Олимпик NEWS» и «Олимпиада 2020 – Постскриптум» (Перец FM, г. Киев)
За лучшее освещение подготовки украинских спортсменов к XXIV зимним Олимпийским играм в г. Пекин (Китай):
2 место – Максим Чеберяка (XSPORT.ua, г. Киев)
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