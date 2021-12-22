XSPORT попал в три номинации Всеукраинского конкурса «Украина олимпийская»

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03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
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22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
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17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
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21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
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02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
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03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

XSPORT попал в три номинации Всеукраинского конкурса «Украина олимпийская»

НОК Украины отметил лучших журналистов и СМИ по итогам года

Другие
11:58
XSPORT попал в три номинации Всеукраинского конкурса «Украина олимпийская»
XSPORT / Фото - XSPORT
Комиссия Национального олимпийского комитета Украины «Пресса и коммуникации» подвела итоги и определила лауреатов Всеукраинского конкурса среди спортивных журналистов «Украина олимпийская».

В этом году, в соответствии с требованиями конкурса, на рассмотрение экспертов были предоставлены работы от 93 представителей СМИ из 18 регионов.

Телеканал XSPORT оказался среди призеров в таких номинациях:

Дебют в спортивной журналистике (награда имени известного спортивного журналиста Александра Мащенко):

1 место – Виталий Ткачук (Укринформ, г. Киев)

2 место – Арина Легащева (XSPORT, г. Киев)

3 место – София Кулай («Спорт.24», г. Львов)

За лучшее освещение участия украинских спортсменов в ХХХІІ летних Олимпийских играх в г. Токио (Япония):

1 место – «Олимпийская студия Токио-2020» – (UA: Перший, г. Киев)

2 место – TOKYO REVIEW (XSPORT, г. Киев)

3 место – Елена Дидух (телеканал «Дом», г. Киев); «Олимпиада 2020 – Обратный отсчет», «Олимпик NEWS» и «Олимпиада 2020 – Постскриптум» (Перец FM, г. Киев)

За лучшее освещение подготовки украинских спортсменов к XXIV зимним Олимпийским играм в г. Пекин (Китай):

2 место – Максим Чеберяка (XSPORT.ua, г. Киев)
Владимир Кириченко
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