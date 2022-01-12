XSPORT+ теперь доступен в MEGOGO

Отличная новость для любителей спорта

Украинский спортивный телеканал XSPORT+ стал доступен на одном из самых популярных медиасервисов – MEGOGO. Теперь болельщики смогут насладиться еще большим количеством качественных трансляций национальных и международных спортивных событий.

Программная линейка XSPORT+ состоит из эксклюзивных спортивных трансляций и аналитических программ собственного производства. Канал транслирует самые популярные виды спорта и турниры, которые уже много лет объединяют болельщиков со всех уголков Украины. Среди них:



Хоккейная Суперлига Украины;

Баскетбольная Суперлига Украины;

Экстра-лига по футзалу;

Волейбольная Суперлига Украины;

Хоккейная Лига чемпионов;

Баскетбольная Лига чемпионов;

чемпионат Европы по гандболу 2022;

Кубок вызова ЕКВ по волейболу;

вечера бокса от украинских промоутерских компаний (USYK-17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotion);

чемпионат Украины по CS:GO;

всеукраинские и международные соревнования по легкой атлетике, прыжкам в воду и многое другое.

Также на MEGOGO доступен и телеканал XSPORT. Смотреть трансляции XSPORT+ и XSPORT можно по подпискам «‎Максимальная», ‎«‎Оптимальная» и «‎Спорт».Благодаря сотрудничеству XSPORT+ и MEGOGO больше украинских болельщиков имеют возможность наслаждаться захватывающими спортивными событиями. Это совместный шаг на пути к развитию и популяризации национального спорта, а также культуры его потребления!