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XSPORT+ теперь доступен в MEGOGO
Отличная новость для любителей спорта
12:47
Украинский спортивный телеканал XSPORT+ стал доступен на одном из самых популярных медиасервисов – MEGOGO. Теперь болельщики смогут насладиться еще большим количеством качественных трансляций национальных и международных спортивных событий.
Программная линейка XSPORT+ состоит из эксклюзивных спортивных трансляций и аналитических программ собственного производства. Канал транслирует самые популярные виды спорта и турниры, которые уже много лет объединяют болельщиков со всех уголков Украины. Среди них:
- Хоккейная Суперлига Украины;
- Баскетбольная Суперлига Украины;
- Экстра-лига по футзалу;
- Волейбольная Суперлига Украины;
- Хоккейная Лига чемпионов;
- Баскетбольная Лига чемпионов;
- чемпионат Европы по гандболу 2022;
- Кубок вызова ЕКВ по волейболу;
- вечера бокса от украинских промоутерских компаний (USYK-17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotion);
- чемпионат Украины по CS:GO;
- всеукраинские и международные соревнования по легкой атлетике, прыжкам в воду и многое другое.
Также на MEGOGO доступен и телеканал XSPORT. Смотреть трансляции XSPORT+ и XSPORT можно по подпискам «Максимальная», «Оптимальная» и «Спорт».
Благодаря сотрудничеству XSPORT+ и MEGOGO больше украинских болельщиков имеют возможность наслаждаться захватывающими спортивными событиями. Это совместный шаг на пути к развитию и популяризации национального спорта, а также культуры его потребления!