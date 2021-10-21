«Я не хочу, чтобы вы ходили и заражали людей». Украинский меценат наехал на противников вакцинации
Украинский меценат из мира тенниса Юрий Сапронов в Facebook
жестко выступил против противников вакцинации от COVID-19.
«Я не врач. Но не надо быть врачом ,чтобы понимать , что ни одна пандемия в мире за всю историю человечества не закончилась пока не появился массовый (коллективный) иммунитет (более 80%).
Не надо быть врачом, чтобы ждать таблетку (лекарство) от коронавируса – её не будет,ибо нет таблетки от вирусной инфекции, есть лекарства облегчающие протекание заболевания, в том числе вакцины. Не ждите. Бегите на пункт вакцинации, хотя бы по одной причине, вам ,именно Вам дешевле будет, причем, даже не в разы, а на порядки дешевле, если заболеете.
Если, дай Бог, будете жить. Берегите себя !
P.S. Какой мой личный интерес в том, что я сторонник вакцинации?
Отвечу. Их несколько.
Я не хочу, чтобы вы (антиваксы) ходили и заражали людей. Пожалейте детей (они не вакцинированы) и людей с какими-то особенными болезнями,риски которых огромны при вакцинации.
Я не хочу, чтобы остановилась совсем жизнь и возможность зарабатывать деньги.
P.S. Да.
Забыл. Инсайд знаю. Через неделю вакцина закончится. Всем не хватит».
Напомним, ранее Сапронов объяснил, почему Элина Свитолина находится на вершине.