«Я не хочу, чтобы вы ходили и заражали людей». Украинский меценат наехал на противников вакцинации

Юрий Сапронов / Фото: Наш Харьков

Украинский меценат из мира тенниса Юрий Сапронов в Facebook жестко выступил против противников вакцинации от COVID-19.



Не надо быть врачом, чтобы ждать таблетку (лекарство) от коронавируса – её не будет,ибо нет таблетки от вирусной инфекции, есть лекарства облегчающие протекание заболевания, в том числе вакцины. Не ждите. Бегите на пункт вакцинации, хотя бы по одной причине, вам ,именно Вам дешевле будет, причем, даже не в разы, а на порядки дешевле, если заболеете.

Если, дай Бог, будете жить. Берегите себя !

P.S. Какой мой личный интерес в том, что я сторонник вакцинации?

Отвечу. Их несколько.

Я не хочу, чтобы вы (антиваксы) ходили и заражали людей. Пожалейте детей (они не вакцинированы) и людей с какими-то особенными болезнями,риски которых огромны при вакцинации.

Я не хочу, чтобы остановилась совсем жизнь и возможность зарабатывать деньги.

P.S. Да.

Забыл. Инсайд знаю. Через неделю вакцина закончится. Всем не хватит».