«Я тебе кохаю!» С кем проводят самый романтичный день в году украинские спортсмены?

Праздничная фотоподборка от XSPORT.ua

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук

Во многих странах мира 14 февраля традиционно отмечается День святого Валентина или же День всех влюбленных. XSPORT.ua прошерстил соцсети украинских спортсменов, чтобы узнать, кто из наших атлетов все-таки празднует самый романтичный день в году, а главное - с кем:

Естественно, постом в Instagram отметилась пара легкоатлетки Марины Бех-Романчук и пловца Михаила Романчука:

Каратистка Анжелика Терлюга призналась в любви к своему мужу:

Фотографию с супругом опубликовала и первая ракетка Украины Элина Свитолина:

«Коллега по цеху» Свитолиной – Сергей Стаховский под милым семейным снимком написал трогательные слова:

Расстояние – не помеха для саблистки Ольги Харлан и ее бройфренда-итальянца:

Вице-капитан «Шахтера» Тарас Степаненко и его супруга Маргарита:

Избранница легионера «Динамо» Беньямина Вербича поделилась редким совместным фото:

Фотопоздравление вратарю «Реала» Андрею Лунину от его беременной супруги:

Ранее XSPORT.ua опубликовал соблазнительное фото Анны Ризатдиновой, которым титулованная гимнастка поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем святого Валентина.