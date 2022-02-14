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«Я тебе кохаю!» С кем проводят самый романтичный день в году украинские спортсмены?

Праздничная фотоподборка от XSPORT.ua
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14 февраля 14:02
«Я тебе кохаю!» С кем проводят самый романтичный день в году украинские спортсмены?
Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук

Во многих странах мира 14 февраля традиционно отмечается День святого Валентина или же День всех влюбленных. XSPORT.ua прошерстил соцсети украинских спортсменов, чтобы узнать, кто из наших атлетов все-таки празднует самый романтичный день в году, а главное - с кем:

Естественно, постом в Instagram отметилась пара легкоатлетки Марины Бех-Романчук и пловца Михаила Романчука: 

Каратистка Анжелика Терлюга призналась в любви к своему мужу:  

Фотографию с супругом опубликовала и первая ракетка Украины Элина Свитолина:

«Коллега по цеху» Свитолиной – Сергей Стаховский под милым семейным снимком написал трогательные слова:

Расстояние – не помеха для саблистки Ольги Харлан и ее бройфренда-итальянца:

Вице-капитан «Шахтера» Тарас  Степаненко и его супруга Маргарита:

Избранница легионера «Динамо» Беньямина Вербича поделилась редким совместным фото:

Фотопоздравление вратарю «Реала» Андрею Лунину от его беременной супруги: 

Ранее XSPORT.ua опубликовал соблазнительное фото Анны Ризатдиновой, которым титулованная гимнастка поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем святого Валентина. 

Источник: XSPORT
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Теги

Марина Бех-Романчук Михаил Романчук Анжелика Терлюга Элина Свитолина Гаэль Монфис Ольга Харлан Сергей Стаховский Беньямин Вербич Динамо Киев Тарас Степаненко Шахтер Донецк Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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