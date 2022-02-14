«Я тебе кохаю!» С кем проводят самый романтичный день в году украинские спортсмены?
Во многих странах мира 14 февраля традиционно отмечается День святого Валентина или же День всех влюбленных. XSPORT.ua прошерстил соцсети украинских спортсменов, чтобы узнать, кто из наших атлетов все-таки празднует самый романтичный день в году, а главное - с кем:
Естественно, постом в Instagram отметилась пара легкоатлетки Марины Бех-Романчук и пловца Михаила Романчука:
Каратистка Анжелика Терлюга призналась в любви к своему мужу:
Фотографию с супругом опубликовала и первая ракетка Украины Элина Свитолина:
«Коллега по цеху» Свитолиной – Сергей Стаховский под милым семейным снимком написал трогательные слова:
Расстояние – не помеха для саблистки Ольги Харлан и ее бройфренда-итальянца:
Вице-капитан «Шахтера» Тарас Степаненко и его супруга Маргарита:
Избранница легионера «Динамо» Беньямина Вербича поделилась редким совместным фото:
Фотопоздравление вратарю «Реала» Андрею Лунину от его беременной супруги:
Ранее XSPORT.ua опубликовал соблазнительное фото Анны Ризатдиновой, которым титулованная гимнастка поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем святого Валентина.
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