Заряжай на Евровидение! Как аналитики оценивают шансы Kalush Orchestra стать победителем на Евровидении 2022 года

Уже сегодня в итальянском Турине начнется 66 песенный конкурс «Евровидение 2022». Украину будет представлять группа Kalush Orchestra с песней «Stefania», которую лидер коллектива Олег Псюк посвятил своей маме. За время полномасштабного вторжения России в Украину, песня уже заняла высокие места в европейских хит-парадах и стала трендом в TikTok.

Аналитики Parimatch Ukraine предсказывают украинцам уверенную победу в конкурсе. Первый легальный букмекер оценивает вероятность победы группы с Украины в рекордные 73%. Главными конкурентами украинцев на Евровидении Parimatch Ukraine считает участников из Великобритании, Италии и Швеции. Заряжай на Евровидение!

Полуфиналы Евровидения пройдут 10 и 12 мая, а гранд-финал – 14 мая. Конкурс будет транслироваться на канале «UA:Культура» и на диджитал платформах «Суспільне мовлення».

Напомним, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский языковой союз лишил россию права участвовать в Евровидении-2022, а самих россиян – возможности голосовать за победителя конкурса.