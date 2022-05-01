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Зеленский: «Будут освобождены все оккупированные города и общины»
Президент Украины анонсирует возвращение нормальной жизни
09:08
Владимир Зеленский / Фото: Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении заявил, что воины ВСУ вернут под контроль нашей страны все оккупированные города.
«Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, и Мелитополь, и Бердянск, и Днепрорудное, и все прочие временно оккупированные города и общины, в которых сейчас оккупанты изображают из себя господ. Украинский флаг вернется в те места, где он должен быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую россия просто не способна обеспечить даже на собственной территории».
Ранее вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал, что все объекты спортивной инфраструктуры клуба повреждены или разрушены полностью.