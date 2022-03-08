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Зеленский: «Мы сделаем города, которые разрушил оккупант, лучше, чем любой город в россии»

Президент Украины призывается давать отпор российским террористам
Другие
08 марта 14:48
Зеленский: «Мы сделаем города, которые разрушил оккупант, лучше, чем любой город в россии»
Владимир Зеленский / Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к украинскому народу призвал давать максимальный отпор российским оккупантам.

«Обращаюсь к украинскому народу! Мы кричим на оккупантов вместе с вами. Мы стоим на площадях и улицах вместе с вами. Мы не боимся вместе с вами, когда оккупанты открывают огонь и пытаются всех разогнать.

ВЫ не отступаете. МЫ не отступаем.

А тот, кто повторял: «Мы один народ», точно не рассчитывал на такую ​​мощную реакцию. На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое там на улицах и площадях мы никогда еще не видели. И какой для России – как страшный сон.

Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок. Не боимся танков, пулеметов. Когда на нашей стороне главное – правда. Как сейчас. Мариуполь и Харьков, Чернигов и Сумы Одесса и Киев. Николаев. Житомир и Коростень. Овруч. И многие другие города.

Мы знаем – ненависть, которую враг принес с обстрелами и бомбами в наши города, не останется там. Не будет никакого следа от нее. Ненависть – это не о нас. Потому от врага не будет никакого следа. Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые оккупант разрушал, лучше, чем любой город в России».

Ранее путинский террорист рамзан кадыров угрожал Владимиру Зеленскому.

Петр Приходько
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Владимир Зеленский

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