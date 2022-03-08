Зеленский: «Мы сделаем города, которые разрушил оккупант, лучше, чем любой город в россии»

Владимир Зеленский / Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к украинскому народу призвал давать максимальный отпор российским оккупантам.

ВЫ не отступаете. МЫ не отступаем.

А тот, кто повторял: «Мы один народ», точно не рассчитывал на такую ​​мощную реакцию. На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое там на улицах и площадях мы никогда еще не видели. И какой для России – как страшный сон.

Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок. Не боимся танков, пулеметов. Когда на нашей стороне главное – правда. Как сейчас. Мариуполь и Харьков, Чернигов и Сумы Одесса и Киев. Николаев. Житомир и Коростень. Овруч. И многие другие города.

Мы знаем – ненависть, которую враг принес с обстрелами и бомбами в наши города, не останется там. Не будет никакого следа от нее. Ненависть – это не о нас. Потому от врага не будет никакого следа. Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые оккупант разрушал, лучше, чем любой город в России».