Зеленский: «Мы сделаем города, которые разрушил оккупант, лучше, чем любой город в россии»
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к украинскому народу призвал давать максимальный отпор российским оккупантам.
«Обращаюсь к украинскому народу! Мы кричим на оккупантов вместе с вами. Мы стоим на площадях и улицах вместе с вами. Мы не боимся вместе с вами, когда оккупанты открывают огонь и пытаются всех разогнать.
ВЫ не отступаете. МЫ не отступаем.
А тот, кто повторял: «Мы один народ», точно не рассчитывал на такую мощную реакцию. На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое там на улицах и площадях мы никогда еще не видели. И какой для России – как страшный сон.
Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок. Не боимся танков, пулеметов. Когда на нашей стороне главное – правда. Как сейчас. Мариуполь и Харьков, Чернигов и Сумы Одесса и Киев. Николаев. Житомир и Коростень. Овруч. И многие другие города.
Мы знаем – ненависть, которую враг принес с обстрелами и бомбами в наши города, не останется там. Не будет никакого следа от нее. Ненависть – это не о нас. Потому от врага не будет никакого следа. Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые оккупант разрушал, лучше, чем любой город в России».
Ранее путинский террорист рамзан кадыров угрожал Владимиру Зеленскому.
Комментарии 0