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Зеленский наградил Бубку Орденом Свободы

Глава НОК получил награду не только за спортивную, но и за гражданскую деятельность

Другие
10:55
Зеленский наградил Бубку Орденом Свободы
Елена и Владимир Зеленские, Сергей Бубка / Фото: Офис президента Украині

В Киеве во время торжеств ко Дню независимости президент Украины Владимир Зеленский наградил Орденом Свободы президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

«За личный вклад в развитие украинского государства, в развитие системы образования и здравоохранения, высокие спортивные результаты, плодотворную гражданскую дятельность награжден президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка».

Напомним, ранее Бубка отметил развитие спортивной инфраструктуры после прихода Зеленкого на должность президента Украины.

Карен Агабекян
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Теги

Сергей Бубка Владимир Зеленский

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