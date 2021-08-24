Зеленский присвоил Блохину звание «национальной легенды Украины»
Зеленский наградил Бубку Орденом Свободы
Глава НОК получил награду не только за спортивную, но и за гражданскую деятельность
10:55
Елена и Владимир Зеленские, Сергей Бубка / Фото: Офис президента Украині
В Киеве во время торжеств ко Дню независимости президент Украины Владимир Зеленский наградил Орденом Свободы президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.
«За личный вклад в развитие украинского государства, в развитие системы образования и здравоохранения, высокие спортивные результаты, плодотворную гражданскую дятельность награжден президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка».
Напомним, ранее Бубка отметил развитие спортивной инфраструктуры после прихода Зеленкого на должность президента Украины.
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