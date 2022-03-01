Зеленский: «Призываем все государства мира провозгласить россию террористом»
Президент Украины Владимир Зеленский высказался об очередном акте терроризма русскими оккупантами.
«Харьков. Удар крылатой ракетой в самую большую площадь Европы – площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такова цена свободы. Вот такое утро, народ Украины.
Украинский и российский Белгород всегда были близкими городами во многих смыслах. Даже граница между ними была только условной, на картах. Только не в душе. Теперь все изменилось.
После крылатой ракеты, которой ударили по Харькову из Белгорода. Ракеты, попавшей в площадь Свободы – лицо нашего Харькова. Террор против Харькова, террор против Украины. На площади не было военной цели, как и в тех жилых районах Харькова, по которым избивают из реактивной артиллерии.
Ракета в центральную площадь – это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит, никто не забудет. Удар по Харькову является военным преступлением. Это государственный терроризм РФ. После такого Россия – это государство-террорист. Очевидно и должно быть официально.
Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на такую преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах».
Напомним, вчера Украина подала заявку на вступление в ЕС. Большинство стран союза уже поддержали это.
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