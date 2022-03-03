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Зеленский – путину: «Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь – давай поговорим. Но ты будешь сидеть не за 30 метров»

Президент Украины пристыдил кровавого диктатора
Другие
18:34
Зеленский – путину: «Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь – давай поговорим. Но ты будешь сидеть не за 30 метров»
Фото: BBC

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главному х*йлу за всю историю человечества – президенту террористической россии – владимиру путину:

Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?

ВАЖНО! Обращение ко всем адекватным российским гражданам.

Петр Приходько
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Владимир Зеленский

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