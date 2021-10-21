Знакомства по картам, speed dating и афтерпати с покерным турниром: Kyiv iGaming Affiliate Conference 2021 расширила возможности для нетворкинга Новости партнера

Kyiv iGaming Affiliate Conference 2021 – это семь часов полезного контента о профитной работе в гемблинг-нише и лучшее место для налаживания новых знакомств.

Крутейшая офлайн-тусовка с топами affiliate-индустрии пройдет 4 ноября в пятизвездочном Premier Palace Hotel. Присоединяйтесь – будет интересно!

Нетворкинг-активности, которые нельзя пропустить

Для максимального коннекта аудитории подготовят разные форматы нетворкинга. Посетителей ждут:

Speed dating – это классный способ заявить о себе как о профи и расширить список деловых контактов. Для коротких бесед тет-а-тет выделят час – с 13:00 до 14:00. За это время вы сможете пообщаться с коллегами по индустрии и обменяться друг с другом визитками. Будьте уверены, к концу вечера у вас появится несколько годных офферов и новые друзья в Facebook или LinkedIn.

Знакомства по картам – еще один интересный способ встретить нужных людей. На стойке регистрации каждый гость получит игральную карту. Во время кофе-брейка ищите посетителей с картами того же номинала, параллельно знакомясь с другими гостями. Общайтесь и обменивайтесь контактами.

Максимальный релакс и лучшая аудитория на афтерпати KIAC 2021

Kyiv iGaming Affiliate Conference 2021 завершится закрытой афтерпати, где каждый гость сможет отдохнуть в расслабляющей атмосфере и законнектиться с лидерами индустрии.

Добавит азарта вечеринке покерный турнир, спонсором которого станет гигант гемблинг-рынка PokerMatch. Участников игры ждет море впечатлений и крутые призы.

KiAC 2021 – ивент, где топовые аффилиаты гемблинг-ниши встретятся с крупными рекламодателями, разработчиками отраслевых решений и представителями партнерских сетей. Программа мероприятия охватит такие целевые направления:

· Тенденции в iGaming-индустрии на 2022 год.

· Альтернативные источники трафика.

· Специфика SEO-оптимизации сайтов азартных игр.

· Особенности продвижения в социальных сетях.

Организатор конференции – компания Smile-Expo, один из лидеров в сфере организации выставок и конференций международного масштаба.

Но это еще не все! Используйте промокод KIAC06 при регистрации на мероприятие и гарантированно получите скидку на билет.

Не упустите возможность сэкономить! Покупайте билет с выгодой. С 25 октября произойдет повышение цен.

Приходите на Kyiv iGaming Affiliate Conference 2021, чтобы получить бесценные знания и отлично провести время в кругу единомышленников.

Подробности программы и регистрация – на affiliateconf.com.ua.