Манчини выпустил Ачерби в обороне на матч против обидчика Украины
Пока неизвестно, будет ли сборная Украины отказываться от участия в чемпионате мира в Москве
Ранее Ассоциация пляжного футбола не сыграла в отборочном турнире из-за места проведения
22:09
Фото - Facebook
Сборная Украины переиграла Швейцарию (6:5) и вышла на чемпионат мира. Для «сине-желтых» это четвертый выход на Мундиаль.
Соревнования пройдут в Москве с 19 по 29 августа. В них примут участие 16 команд.
Как сообщает аккаунт в Facebook «Збірна України з футболу», пока неизвестно, будет ли сборная отказываться от участия в турнире из-за места проведения.
Подобный прецедент уже имел место в квалификации на чемпионат мира. В 2019 году отборочный этап проходил в России. Ассоциация пляжного футбола приняла решение не участвовать в нем.
Также Украина вышла в Суперфинал Евролиги.
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