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Пока неизвестно, будет ли сборная Украины отказываться от участия в чемпионате мира в Москве

Ранее Ассоциация пляжного футбола не сыграла в отборочном турнире из-за места проведения
Пляжный футбол
22:09
Пока неизвестно, будет ли сборная Украины отказываться от участия в чемпионате мира в Москве
Фото - Facebook

Сборная Украины переиграла Швейцарию (6:5) и вышла на чемпионат мира. Для «сине-желтых» это четвертый выход на Мундиаль.

Соревнования пройдут в Москве с 19 по 29 августа. В них примут участие 16 команд.

Как сообщает аккаунт в Facebook «Збірна України з футболу», пока неизвестно, будет ли сборная отказываться от участия в турнире из-за места проведения.

Подобный прецедент уже имел место в квалификации на чемпионат мира. В 2019 году отборочный этап проходил в России. Ассоциация пляжного футбола приняла решение не участвовать в нем.

Также Украина вышла в Суперфинал Евролиги.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Украины (пляжный футбол)

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