Украина вышла на чемпионат мира

«Сине-желтые» обыграли Швейцарию

Фото: УАФ

Сборная Украины в отборочном раунде на ЧМ-2021 в 1/4 финала обыграла Швейцарию.

Украина открыла счет и до финального свистка уже не позволила сопернику его сравнять. Хет-трик в матче оформил Щерица.

Более того, Украина вышла на чемпионат мира. Четыре лучшие команды гарантированно выступят на мундиале, а «сине-желтые» вышли в полуфинал.

Швейцария – Украина 5:6

Голы: Борер, 5, Станкович, 10, 26, Годель, 24, Кесслер, 33 – Завортный, 3, Щерица, 4, 18, 28, Войтенко, 9, 19.

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.

Также Украина вышла в Суперфинал Евролиги.