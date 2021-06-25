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Украина вышла на чемпионат мира

«Сине-желтые» обыграли Швейцарию
Пляжный футбол
20:30
Украина вышла на чемпионат мира
Фото: УАФ

Сборная Украины в отборочном раунде на ЧМ-2021 в 1/4 финала обыграла Швейцарию.

Украина открыла счет и до финального свистка уже не позволила сопернику его сравнять. Хет-трик в матче оформил Щерица.

Более того, Украина вышла на чемпионат мира. Четыре лучшие команды гарантированно выступят на мундиале, а «сине-желтые» вышли в полуфинал.

Швейцария – Украина 5:6

Голы: Борер, 5, Станкович, 10, 26, Годель, 24, Кесслер, 33 – Завортный, 3, Щерица, 4, 18, 28, Войтенко, 9, 19.

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.

Также Украина вышла в Суперфинал Евролиги.

Андрей Усмонов
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