Благотворительный турнир Victory Cup на PokerMatch в поддержку Украины

Все собранные средства будут перечислены на счет для сбора гуманитарной помощи украинцам

Благотворительный турнир Victory Cup на PokerMatch в поддержку Украины22-й день в Украине идет война. Страна противостоит агрессии россии, которая направляет ее на мирные города. С первых дней войны команда PokerMatch была занята безопасностью своих семей и близких, затем мы присоединились к вывозу из мест обстрела наших коллег и семей сотрудников. И сейчас, когда наши родственники и близкие в безопасности, наша компания инициирует международный сбор средств на победу Украины! Пусть украинцы, как и наша команда PokerMatch, разбросаны по городам Украины и миру, но они всеми способами хотят привлечь внимание и собрать средства для людей, пострадавших в этой войне.

20 марта в 15:00 по киевскому времени на PokerMatсh состоится специальный благотворительный покерный турнир Victory Cup. Бай-ин в турнире составит 200 гривен.

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Все собранные средства будут перечислены на счет в Национальном банке Украины, который предназначен для сбора гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Спортивный покер – это интеллектуальный спорт с федерациями по всему миру. Они также присоединятся к информированию о нашей благотворительной акции. Украинская сборная по спортивному покеру – признанные чемпионы мира. Наши игроки – гордость страны. Мы убеждены, что своим интеллектом и профессионализмом вместе с международными игроками сможем собрать солидную сумму в помощь украинцам.

Турнир Victory Cup поддерживает Украинская федерация покера и Международная федерация покера.

PokerMatch – это один из самых быстро развивающихся динамичных покер-румов, вышедший на лидерские позиции в Украине и всей Восточной Европе.

Играйте, побеждайте и помогайте Украине! Надеемся и на вашу поддержку!

Вместе к победе Украины!

Команда PokerMatch