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Карточные игры или коллекционные: популярные украинские развлечения Новости партнера

Главное — получить адреналин и незабываемые эмоции!
Покер
12:46
Карточные игры или коллекционные: популярные украинские развлечения

Украинцы — коммуникабельная нация. И в свободное время предпочитают находиться в кругу друзей, близких, наслаждаться общением и проводить время за игорным столом.

Очень популярны у соотечественников карточные игры. А с 2018 года, после официальной легализации азартных развлечений государственными структурами, многие украинцы даже начали играть в игорных заведениях.

Место не так важно: в домашних условиях или в игровых учреждениях, главное — получить адреналин и незабываемые эмоции! В частности, одна из самых популярных азартных забав — покер. Многие украинцы играют в покер онлайн и зарабатывают этим. Если вы тоже хотите попробовать поиграть в покер на реальные деньги онлайн, но не знаете принцип игры, тогда для начала выучите комбинации в покере и правила этой карточной игры. Главная задача в покере — вынудить соперников покинуть покерную сессию и получить денежный выигрыш.

Справка! В покере есть несколько типов выигрышей:

1.     Банк или пот — сумма, которую нужно выиграть за раздачу.

2.     Мейн-пот — основная часть денег, в розыгрыше которой участвуют соперники.

3.     Фэмили-пот или мультивей — банк, на который претендуют сразу несколько участников.

Категории карточных игр

Есть много видов карточных игр. Однако их можно разделить на три категории:

  1. Коммерческие забавы. Они требуют от игрока интеллектуальных усилий: «бридж», «преферанс», «вист» и т.д.
  2. Азартные развлечения, где большую роль играет удача и искусство блефа: «Блэкджек», «бура», «покер» и др.
  3. В отдельную категорию входят традиционные карточные игры: «дурак», «ведьма», «пьяница». Несмотря на негативные название, украинцы в них играют целыми поколениями!

Справка! Впервые они появились в XIV веке в Англии, а через несколько столетий стали популярными во многих странах, в том числе и в Украине.

Коллекционные карточные игры

Впрочем прогресс в сфере развлечений не стоит на месте. И помимо классических карт с символикой масти, выпускают карты с яркими иллюстрациями, направленные на яркое воображение. Суть таких развлечений: выполнить задание с карточки и просто весело провести время!

Справка! Современные развлечения специализируются для участников разной возрастной категории:

·       Для детей: дошкольникам и школьникам;

·       семьям с детьми;

·       взрослым людям на вечеринки.

Рейтинг популярных развлечений

Итак, список настольных игр, которые пользуются большим спросом у украинцев:

  1. «Ерш» — забава для взрослых во время застолья. Участника необходимо выполнять задания в карточках или пить «штрафную».
  2. «Манчкин» — настольная забава, известная во всем мире. Участники переходят на новые уровни, убивают монстров и получают сокровища. «Манчкин» рассчитана как для детей, так и для семей с детьми.
  3. «Мафия» — классическое развлечение, которое учит блефовать и быть проницательным.
  4. «Свинтус» — веселая игра. Цель забавы — избавиться от всех карт.

К счастье, в настоящее время есть большой асортимент карточных игр. И каждый украинец сможет найти развлечение согласно своим индивидуальным предпочтениям, возрастной категории и другим вкусовым особенностям.

Источник: Poker-Experts

Автор: Максим Ярошевский

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