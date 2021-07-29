За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом
Двукратный чемпион мира по прыжкам с шестом покинул Олимпиаду
Сэм Кендрикс сдал положительный тест на коронавирус
10:00
Сэм Кендрикс / фото - time.com
Двукратный чемпион мира по прыжкам с шестом американец Сэм Кендрикс покидает Олимпиаду-2020 в Токио из-за положительного теста на коронавирус.
Тест спортсмен сдал сегодня утром. При этом он чувствует себя хорошо – у него нет никаких симптомов.
Сейчас Кендрикс находится в изоляции в отеле вместе с несколькими членами сборной США из персонала.
В Рио-2016 Кендрикс завоевал бронзовую медаль. В этом сезоне у Сэма второй результат в мире (5,92 м).
За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом.
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