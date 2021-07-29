Двукратный чемпион мира по прыжкам с шестом покинул Олимпиаду

Сэм Кендрикс сдал положительный тест на коронавирус

Сэм Кендрикс / фото - time.com

Двукратный чемпион мира по прыжкам с шестом американец Сэм Кендрикс покидает Олимпиаду-2020 в Токио из-за положительного теста на коронавирус.

Тест спортсмен сдал сегодня утром. При этом он чувствует себя хорошо – у него нет никаких симптомов.

Сейчас Кендрикс находится в изоляции в отеле вместе с несколькими членами сборной США из персонала.

В Рио-2016 Кендрикс завоевал бронзовую медаль. В этом сезоне у Сэма второй результат в мире (5,92 м).

За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом.