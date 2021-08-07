Середа: «Не могу надеяться на медали, потому что очень сильные соперники, а я еще в юном возрасте»
15-летний Алексей Середа вышел в финал прыжков в воду с 10-метровой вышки
У юного украинца – 7-й результат в полуфинале
06:33
Алексей Середа/Фото: Getty Images
Украинский прыгун в воду 15-летний Алексей Середа с седьмым результатом вышел в олимпийский финал на 10-метровой вышке.
В полуфинале Алексей набрал сумму 416.05 баллов.
Финал в прыжках в воду с 10-метровой вышки начнется сегодня не ранее 9:00 по Киеву.
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