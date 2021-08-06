Украинцы Сербин и Середа стали шестыми в прыжках с 10-метровой вышки
15-летний Середа с шестым результатом вышел в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду
Полуфинал и медальный финал пройдут завтра, 7 августа
6 августа 12:28
Алексей Середа / Фото: Getty Images
Алексей Середа вышел в полуфинал олимпийского турнира по прыжкам с 10-метровой вышки.
15-летний украинец с шестым результатом (435,90) квалифицировался в следующий этап соревнований.
Полуфинал соревнований пройдет завтра, 7 августа, в 04:00 по киевскому времени. Медальный финал начнется в 09:00.
Напомним, что в дуэте с Олегом Сербиным Середа стал шестым в финале соревнований синхронных прыжков в воду на Олимпиаде.
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