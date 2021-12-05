Коновалов и Чижовский завоевали серебряные медали на чемпионате мира по прыжкам в воду
Байло: «Перед соревнованиями надеялась, что выиграю, но медаль на себя не надевала»
Ксения завоевала уже две награды домашнего чемпионата мира
10:28
Фото: Ukrainian Diving Federation
Ксения Байло прокомментировала завоевание золотой медали в прыжках с вышки на юниорском чемпионате мира, который проходит в Киеве:
«Утром было гораздо легче прыгать. Перед первым прыжком в финале присутствовало волнение. Хотя чувствовала я себя очень хорошо, самочувствие было чудесным, но что-то было не так, а что, не понятно, сама до сих пор не понимаю. Но я не желала отпускать свою медаль совсем, шла до конца и дошла.
Подготовка была проделана колоссальная, тренировки, сбор в Турции и вот плоды нашей работы. Перед соревнованиями надеялась, что выиграю, но медаль на себя не надевала».
Ранее Байло завоевала бронзу в прыжках с метрового трамплина.
Напомним, чемпионат мира в прямом эфире показывает XSPORT.
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