Коновалов: «Надеялся на медаль, для этого все делал и максимально выкладывался на тренировках»
Байло принесла Украине второе золото домашнего чемпионата мира
Это вторая индивидуальная медаль для Ксении
18:11
Фото: Ukrainian Diving Federation
Ксения Байло завоевала золоту медаль юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
Байло стала первой в прыжках с вышки в возрастной группе «В».
Это уже вторая медаль для Байло чемпионата мира в Киеве. Ранее она выиграла бронзу.
Всего же Украина на домашнем чемпионате мира добыла уже три награды. Помимо двух медалей Байло, золото завоевал Даниил Коновалов.Напомним, чемпионат мира в прямом эфире показывает XSPORT.