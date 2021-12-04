Байло принесла Украине второе золото домашнего чемпионата мира

Это вторая индивидуальная медаль для Ксении

Фото: Ukrainian Diving Federation

Ксения Байло завоевала золоту медаль юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

Байло стала первой в прыжках с вышки в возрастной группе «В».

Это уже вторая медаль для Байло чемпионата мира в Киеве. Ранее она выиграла бронзу.

Всего же Украина на домашнем чемпионате мира добыла уже три награды. Помимо двух медалей Байло, золото завоевал Даниил Коновалов.