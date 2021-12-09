Байло завоевала второе золото на домашнем чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров
Байло вместе с Арнаутовой взяла серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
В Киеве продолжается юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду
15:58
Ксения Байло и Анна Арнаутова / фото - UDF
Украинки Ксения Байло и Анна Арнаутова завоевали серебро юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Общий бал Байло и Арнаутовой составил 267,60. Комплект золотых медалей достался дуэту из России (283,50), а тройку лидеров замкнула итальянская пара (257,40).
Стоит отметить, что это девятая медаль сборной Украины на домашнем чемпионате и 4-я лично для Байло.
Напомним, чемпионат мира вы можете смотреть в прямом эфире у нас на сайте.
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