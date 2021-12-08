Байло: «Перед соревнованиями надеялась, что выиграю, но медаль на себя не надевала»
Байло завоевала второе золото на домашнем чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров
Всего в копилке сборной Украины восемь наград
17:48
Ксения Байло / фото - UDF
Ксения Байло завоевала вторую золотую медаль юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
Украинка стала первой в прыжках с трехметрового трамплина в возрастной группе «B».
Для Байло это второе индивидуальное золото на чемпионате в Киеве. Всего же Украина на домашнем чемпионате мира добыла уже восемь медалей.
Напомним, чемпионат мира в прямом эфире показывает XSPORT.
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