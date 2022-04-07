Ілля Кваша: «Це було б неможливим без всебічної підтримки Сергія Бубки та Вадима Гутцайта»

Головний тренер збірної України зі стрибків у воду розповів про виїзд збірників до Хорватії

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 та головний тренер збірної України зі стрибків у воду Ілля Кваша подякував НОК України та Міністерству молоді та спорту України, а також особисто Сергію Бубці та Вадиму Гутцайту за можливість виїзду збірних команд для тренувань у Хорватії.

Александр Сукманский