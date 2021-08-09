Середа: «Это бесценный опыт для меня, что попал в финал Олимпиады и показал такой результат»
Известный российский комментатор – о Середе: «Люблю этого украинского парня!»
Дмитрий Губерниев считает, что 15-летнего прыгуна в воду ждет большое будущее
08:39
Дмитрий Губерниев / Фото - eurosportИзвестный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своем Telegram-канале опубликовал фото с 15-летним украинским прыгуном в воду Алексеем Середой.
«Люблю этого украинского парня! Замечательный прыгун в воду Алексей Середа! Ему всего 15 лет, и он станет великим чемпионом!».
Наппомним, в Токио-2020 уроженец Николаева вышел в финал соревнований на 10-метровой вышке, в котором занял 6 позицию. Это место стало лучшим в истории независимой Украины на Олимпийских играх в этой дисциплине.
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