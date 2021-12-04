Коновалов и Чижовский завоевали серебряные медали на чемпионате мира по прыжкам в воду

Украинцы успешно выступили в синхронных прыжках с батута

Фото: Facebook

В субботу, 4 декабря, в киевском Центре спорта проходил третий соревновательный день на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юношей.

Украинцы Даниил Коновалов и Богдан Чижовский в синхронных прыжках с трамплина завоевали серебряные медали на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров.

Даниил Коновалов стал чемпионом мира по прыжкам с трехметрового трамплина.