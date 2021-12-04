Байло принесла Украине второе золото домашнего чемпионата мира
Коновалов и Чижовский завоевали серебряные медали на чемпионате мира по прыжкам в воду
Украинцы успешно выступили в синхронных прыжках с батута
19:50
Фото: Facebook
В субботу, 4 декабря, в киевском Центре спорта проходил третий соревновательный день на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юношей.
Украинцы Даниил Коновалов и Богдан Чижовский в синхронных прыжках с трамплина завоевали серебряные медали на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров.
Даниил Коновалов стал чемпионом мира по прыжкам с трехметрового трамплина.