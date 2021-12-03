Украина взяла вторую медаль юниорского ЧМ в Киеве
Коновалов: «Надеялся на медаль, для этого все делал и максимально выкладывался на тренировках»
Украинец завоевал золото на домашнем чемпионате мира
20:03
Фото: df-ua.org
Украинец Даниил Коновалов прокомментировал победу на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду, который проходит в Киеве:
«Я надеялся на медаль, для этого все делал и максимально выкладывался на тренировках. В предыдущем раунде у меня не получился только один прыжок – три с половиной авербах и я посчитал, что если эту сумму баллов добавить в финальную, то должен попадать в призы.
Я очень доволен, что стал первым. Хочу свою награду посвятить своему первому тренеру Валентине Веприк, Елене Безруковой, которая сейчас меня тренирует и всем тренерам, которые находятся в Киеве, кто поддерживал, помогал».
Напомним, помимо Коновалова, медаль ЧМ Украине принесла Ксения Байло.