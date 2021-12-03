Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 2. Видео трансляция
Коновалов – новый чемпион мира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина среди юниоров
Украинский спортсмен поделил высшую ступень пьедестала с Каван Перейро Фигуэредо
18:46
Даниил Коновалов, Леонард Варела Гарсия и Каван Перейро Фигуэредо / фото - UDF
В пятницу, 3 декабря, в киевском Центре спорта проходит второй соревновательный день на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юношей.
Украинец Даниил Коновалов стал чемпионом мира по прыжкам с трехметрового трамплина среди представителей возрастной группы А. С результатом 532,6 балла делит высшую ступень пьедестала с бразильцем Каван Перейро Фигуэредо.
Серебряную медаль завоевал колумбиец Леонард Варела Гарсия (521,95).
Напомним, 19-летняя украинка София Лыскун завершила спортивную карьеру после Олимпийских игр в Токио.
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