Коновалов – новый чемпион мира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина среди юниоров

Украинский спортсмен поделил высшую ступень пьедестала с Каван Перейро Фигуэредо

Даниил Коновалов, Леонард Варела Гарсия и Каван Перейро Фигуэредо / фото - UDF

В пятницу, 3 декабря, в киевском Центре спорта проходит второй соревновательный день на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юношей.

Украинец Даниил Коновалов стал чемпионом мира по прыжкам с трехметрового трамплина среди представителей возрастной группы А. С результатом 532,6 балла делит высшую ступень пьедестала с бразильцем Каван Перейро Фигуэредо.

Серебряную медаль завоевал колумбиец Леонард Варела Гарсия (521,95).

Напомним, 19-летняя украинка София Лыскун завершила спортивную карьеру после Олимпийских игр в Токио.