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Неожиданное решение. Лыскун намерена завершить спортивную карьеру

Украинская прыгунья в воду не будет готовиться к Играм в Париже

Olympics Токио-2020
09:21
Неожиданное решение. Лыскун намерена завершить спортивную карьеру
София Лыскун / Фото - gettyimages.com
19-летняя украинка София Лыскун дала оценку своему выступлению на Олимпийских играх в Токио, при этом заявив, что желает завершить спортивную карьеру.

«Не знаю, буду ли готовиться к Олимпиаде в Париже. Больше нет, чем да. Потому что вот так. Планирую завершить карьеру. Эмоции ужасные, потому что выступила ужасно.

Упала во время третьего прыжка со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось так, как получилось. Тренер пытался вернуть меня в соревновательный состояние. Но, скажем, вот это состояние было потеряно после того, как я упала».


Напомним, в Токио-2020 Лыскун заняла предпоследнее место к квалификации и не вышла в полуфинал в прыжках с 10-метровой вышки.
Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
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София Лыскун сборная Украины (прыжки в воду)

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