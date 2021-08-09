Лыскун показала один из худших результатов в квалификации прыжков с вышки 10 м
Неожиданное решение. Лыскун намерена завершить спортивную карьеру
Украинская прыгунья в воду не будет готовиться к Играм в Париже
09:21
София Лыскун / Фото - gettyimages.com19-летняя украинка София Лыскун дала оценку своему выступлению на Олимпийских играх в Токио, при этом заявив, что желает завершить спортивную карьеру.
«Не знаю, буду ли готовиться к Олимпиаде в Париже. Больше нет, чем да. Потому что вот так. Планирую завершить карьеру. Эмоции ужасные, потому что выступила ужасно.
Упала во время третьего прыжка со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось так, как получилось. Тренер пытался вернуть меня в соревновательный состояние. Но, скажем, вот это состояние было потеряно после того, как я упала».
Напомним, в Токио-2020 Лыскун заняла предпоследнее место к квалификации и не вышла в полуфинал в прыжках с 10-метровой вышки.
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