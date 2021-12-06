Середа – чемпион мира по прыжкам в воду

Украинец показал лучшие результаты в квалификации и финале





Алексей Середа / Фото: Ukrainian Diving Federation

В Киеве на юниорском чемпионате мира украинец Алексей Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду с вышки в группе В.



Второй украинец Даниил Аванесов показал четвертый результат.

Отметим, что Середа также с первым результатом прошел квалификацию, а Аванесов был девятым.