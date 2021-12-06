Середа: «Это бесценный опыт для меня, что попал в финал Олимпиады и показал такой результат»
Середа – чемпион мира по прыжкам в воду
Украинец показал лучшие результаты в квалификации и финале
19:38
Алексей Середа / Фото: Ukrainian Diving Federation
В Киеве на юниорском чемпионате мира украинец Алексей Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду с вышки в группе В.
Второй украинец Даниил Аванесов показал четвертый результат.
Отметим, что Середа также с первым результатом прошел квалификацию, а Аванесов был девятым.
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