Середа: «Эта медаль не просто из неба упала»

Украинский прыгун в воду – о золоте домашнего ЧМ с Данило Аванесовым

Фото: Ukrainian Diving Federation

Украинский прыгун в воду Алексей Середа прокомментировал завоевание золота на юниорском чемпионате мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки вместе с Данило Аванесовым:

«Я знал, что если я и Даня все попадем, то, скорее всего, будет золото». Мы сегодня лучше прыгали, чем на отборе на эти соревнования на чемпионате Украины, но у меня снова не получился третий скачок. В принципе, на 7 баллов это неплохо, но я знаю, что я могу делать его и на 9, и на 10. Такая же ситуация и с 4 прыжком. Но в принципе неплохо, я рад. Радуюсь этой медали, даже больше, чем предыдущей, ведь здесь мы ее вместе завоевали. Мы много тренировались, упорно работали над этим, и эта медаль не просто с неба упала, а мы долго к этому шли и все у нас получилось».

Напомним, это золото стало уже вторым для Середы на киевском чемпионате мира.