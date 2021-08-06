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Середа: «Не могу надеяться на медали, потому что очень сильные соперники, а я еще в юном возрасте»

15-летний украинец прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с десятиметровой вышки
Olympics Токио-2020
6 августа 18:40
Середа: «Не могу надеяться на медали, потому что очень сильные соперники, а я еще в юном возрасте»
Алексей Середа / фото - Reuters

Украинец Алексей Середа прокомментировал выход в полуфинал Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) в прыжках в воду с десятиметровой вышки.

«У меня вышли пять прыжков, один – нет. Но он был новый, поэтому не сильно расстроился. Попробую в полуфинале и, дай бог, в финале (его выполнить). Выполнил два новых прыжка, один из них не вышел. Второй – достаточно неплохо.

Не ожидаю от себя каких-то медалей. Ожидаю от себя хорошее выступление и все. Не могу надеяться на медали, потому что там очень сильные соперники, а я еще в юном возрасте и мне еще с ними трудно бороться.

Мы не ставили особого задания. Попасть в финал – было бы хорошо. И показать хорошее выступление.

Мой возраст? (Середе 15 лет – прим.) Да, это мое преимущество, на меня не давит то, что я взрослый, это мои сверстники, например, а я соревноваться. А я думаю так: хорошо прыгать, показать выступление и все. Поэтому это плюс».

На Олимпиаде дуэт украинцев Олега Сербина и Алексея Середы стал шестым в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

Источник: suspilne.media Рене Тер Велде
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