Середа: «Не могу надеяться на медали, потому что очень сильные соперники, а я еще в юном возрасте»

Алексей Середа / фото - Reuters

Украинец Алексей Середа прокомментировал выход в полуфинал Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) в прыжках в воду с десятиметровой вышки.

Не ожидаю от себя каких-то медалей. Ожидаю от себя хорошее выступление и все. Не могу надеяться на медали, потому что там очень сильные соперники, а я еще в юном возрасте и мне еще с ними трудно бороться.

Мы не ставили особого задания. Попасть в финал – было бы хорошо. И показать хорошее выступление.

Мой возраст? (Середе 15 лет – прим.) Да, это мое преимущество, на меня не давит то, что я взрослый, это мои сверстники, например, а я соревноваться. А я думаю так: хорошо прыгать, показать выступление и все. Поэтому это плюс».