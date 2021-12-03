Коновалов – новый чемпион мира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина среди юниоров
Украина взяла вторую медаль юниорского ЧМ в Киеве
Бронзу завоевала Ксения Байло
19:16
Фото: Ukrainian Diving Federation
Ксения Байло стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
Байло завоевала третье место на метровом трамплине в возрастной категории группы «В».
Эта медаль стала второй для Украины. Ранее золото завоевал Даниил Коновалов.Напомним, чемпионат мира в прямом эфире показывает XSPORT.