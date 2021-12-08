Середа: «Эта медаль не просто из неба упала»
Украинский чемпион мира: «Я не ожидал, что так выступлю»
Данило Аванесов поделился эмоциями после золота юниорского ЧМ в Киеве
18:25
Фото: Ukrainian Diving Federation
Украинский прыгун в воду Данило Аванесов прокомментировал завоевание золотой медали на юниорском чемпионате мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки вместе с Алексеем Середой:
«Я не ожидал, что так выступлю. Счастлив, что занял первое место с Лешей. Но всегда есть куда расти. Перед прыжками я не думал о медали, главное было – хорошо выступить, не завалить прыжки и показать достойную сумму баллов».
Напомним, чемпионат мира проходит в Киеве, а смотреть его вы можете в прямом эфире на XSPORT.
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