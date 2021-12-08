Украинский чемпион мира: «Я не ожидал, что так выступлю»

Данило Аванесов поделился эмоциями после золота юниорского ЧМ в Киеве

Фото: Ukrainian Diving Federation

Украинский прыгун в воду Данило Аванесов прокомментировал завоевание золотой медали на юниорском чемпионате мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки вместе с Алексеем Середой:

«Я не ожидал, что так выступлю. Счастлив, что занял первое место с Лешей. Но всегда есть куда расти. Перед прыжками я не думал о медали, главное было – хорошо выступить, не завалить прыжки и показать достойную сумму баллов».

Напомним, чемпионат мира проходит в Киеве, а смотреть его вы можете в прямом эфире на XSPORT.