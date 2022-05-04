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Українці Середа та Болюх стали чемпіонами Німеччини

Дует виграв місцеві змагання у стрибках з вишки
Прыжки в воду
18:40
Українці Середа та Болюх стали чемпіонами Німеччини
Фото: df-ua.org

Старт Міжнародного літнього чемпіонату Німеччини зі стрибків у воду виявився тріумфальним для України.

Дует Олексія Середи та Кіріла Болюха у стрибках з вишки спершу став першим в кваліфікації з результатом 394,23 балів. А згодом українці перемогли і у фіналі, хоч і з трохи меншою сумою пунктів – 377,79.

Відмітимо, що в такому складі для хлопців це був перший виступ на міжнародних змаганнях. На Олімпійських іграх-2020 Середа виступав в дуеті з Олегом Сербіним, а на тріумфальному чемпіонаті світу серед юніорів – з Данилом Аванесовим.

Олег Шумейко-младший
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