Українці Середа та Болюх стали чемпіонами Німеччини

Дует виграв місцеві змагання у стрибках з вишки

Фото: df-ua.org

Старт Міжнародного літнього чемпіонату Німеччини зі стрибків у воду виявився тріумфальним для України.



Дует Олексія Середи та Кіріла Болюха у стрибках з вишки спершу став першим в кваліфікації з результатом 394,23 балів. А згодом українці перемогли і у фіналі, хоч і з трохи меншою сумою пунктів – 377,79.

Відмітимо, що в такому складі для хлопців це був перший виступ на міжнародних змаганнях. На Олімпійських іграх-2020 Середа виступав в дуеті з Олегом Сербіним, а на тріумфальному чемпіонаті світу серед юніорів – з Данилом Аванесовим.