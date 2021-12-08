Украинцы опередили россиян, завоевав очередное золото домашнего чемпионата мира

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Середа и Аванесов

Фото: Ukrainian Diving Federation

Украинцы Алексей Середа и Данило Аванесов завоевали золото юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с вышки.

Общий бал Середы и Аванесова составил 321.30. Второе место заняли представители России, третье – Бразилии.

Результат Середы и Аванесова:

Общий результат финала:

Это золото стало четвертым для сборной Украины на чемпионате мира, который проходит в Киеве.

Отметим также личные достижения участника Олимпийских игр в Токио Середы. Для Алексея эта третья медаль. Ранее он выиграл золото и серебро.

Напомним, чемпионат мира вы можете смотреть в прямом эфире у нас на сайте.