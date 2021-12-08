Вслед за золотом. 15-летний Середа завоевал серебро на юниорском чемпионате мира
Украинцы опередили россиян, завоевав очередное золото домашнего чемпионата мира
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Середа и Аванесов
15:44
Фото: Ukrainian Diving Federation
Украинцы Алексей Середа и Данило Аванесов завоевали золото юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с вышки.
Общий бал Середы и Аванесова составил 321.30. Второе место заняли представители России, третье – Бразилии.
Результат Середы и Аванесова:
Общий результат финала:
Это золото стало четвертым для сборной Украины на чемпионате мира, который проходит в Киеве.
Отметим также личные достижения участника Олимпийских игр в Токио Середы. Для Алексея эта третья медаль. Ранее он выиграл золото и серебро.
Напомним, чемпионат мира вы можете смотреть в прямом эфире у нас на сайте.
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