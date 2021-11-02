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01:30 Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс 104:113 Окончен
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01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс -:- Запланирован
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс -:- Запланирован
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В Киеве пройдет чемпионат мира по прыжкам в воду

Правда, пока только юношеский
Прыжки в воду
2 ноября 14:16
В Киеве пройдет чемпионат мира по прыжкам в воду

В Киеве пройдет юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду.

Об этом сообщил президент Федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лисов, слова которого приводит пресс-служба Федерации:

«Мы были готовы принимать лучших юных прыгунов со всего мира еще в декабре 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь и парализовала спорт на долгие месяцы.

Я рад, что начиная с 2017 года, Киев постоянно борется за право быть хозяином самых престижных турниров по прыжкам в воду и мы проводим их на самом высоком уровне, об этом свидетельствуют отзывы международных федераций, спортсменов и тренеров. Уверен, что и в таких сложных эпидемиологических условиях в этом году все будет прекрасно».


Чемпионат мира пройдет со 2 по 9 декабря 2021 года. Главная арена турнира – Центр спорта «Лико». Участие в соревнованиях подтвердили 30 стран.

Напомним, 15-летний Алексей Середа вошел в историю Украины с лучшим результатом в финалах Олимпийских игр.

Сергей Остапенко
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