Тренер Ашрам – о протестах россиян в Токио-2020: «Это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать»
Ашрам – о победе в Токио-2020: «До сих пор не верим и ждем, когда кто-то разбудит нас. На самом деле, лучше не просыпаться»
Олимпийская чемпионка не скрывает своих эмоций после неожиданного триумфа
Линой Ашрам / Фото - haaretz.co.ilОлимпийская чемпионка-2020, израильская гимнастка Линой Ашрам поблагодарила своих соотечественников, которые поддерживали ее во время Игр в Токио.
Цитирует Ашрам Ynet.
«Мы чувствовали вашу поддержку. Мы знали, что весь Израиль стоит за нами – независимо от достигнутого результата. Это наш израильский дух и наша сплоченность. Мы до сих пор не верим и ждем, когда кто-то разбудит нас. На самом деле, лучше не просыпаться».
Напомним, Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.
На Олимпийских играх-2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро, однако после завершения соревнований спортсменка не смогла сдержать слез, ведь была уверенна, что победила, но ее засудили. Во время турнира российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки.