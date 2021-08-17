Ашрам – о победе в Токио-2020: «До сих пор не верим и ждем, когда кто-то разбудит нас. На самом деле, лучше не просыпаться»

Олимпийская чемпионка не скрывает своих эмоций после неожиданного триумфа

Линой Ашрам / Фото - haaretz.co.il Олимпийская чемпионка-2020, израильская гимнастка Линой Ашрам поблагодарила своих соотечественников, которые поддерживали ее во время Игр в Токио.



Цитирует Ашрам Ynet.



«Мы чувствовали вашу поддержку. Мы знали, что весь Израиль стоит за нами – независимо от достигнутого результата. Это наш израильский дух и наша сплоченность. Мы до сих пор не верим и ждем, когда кто-то разбудит нас. На самом деле, лучше не просыпаться».



Напомним, Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.



На Олимпийских играх-2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро, однако после завершения соревнований

Олимпийская чемпионка-2020, израильская гимнасткапоблагодарила своих соотечественников, которые поддерживали ее во время Игр в Токио.Цитирует АшрамНапомним, Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.На Олимпийских играх-2020 в Токио российская гимнастказавоевала серебро, однако после завершения соревнований спортсменка не смогла сдержать слез , ведь была уверенна, что победила, но ее засудили. Во время турнира российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки.

Владимир Кириченко