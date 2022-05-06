Ирина Дерюгина: «Бубка – человек, который сегодня организовал вместе всю спортивную Украину»

Это был такой шок. С первой бомбой разбежались все родители. У нас же все дети несовершеннолетние. Все разбежались по разным местам.

Сидишь, такое ощущение, что вместо батискафа, ты сидишь в воде и тебя сдавливает – вот такое состояние. Реально сегодня люди ничего не могут делать.

Ощущение, что мы все вместе – сумасшедшее ощущение, которое нас сегодня всех держит. Они рискуют, мы рискуем.

Тяжело. Дети до этого тренировались в очень низком зале. Но тренировались, неважно уже, какие условия. Это дает детям хоть какую-то надежду. Уходит депрессия, состояние тяжести. Мы по-своему боремся с этими психологическими травмами. Потому что у всех детей сегодня большая психологическая травма.

Бубка для нас – легенда спорта. Человек, который сам прошел все в спорте. Человек, который сегодня организовал вместе всю спортивную Украину. Человек, который сегодня пытается организовать помощь, потому что у нас проблемы с выездами, билетами, перемещением», – сказала Дерюгина.