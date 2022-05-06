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Ирина Дерюгина: «Бубка – человек, который сегодня организовал вместе всю спортивную Украину»

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике рассказала, как спортсменки тренируются в условиях войны
Художественная гимнастика
12:01
Ирина Дерюгина: «Бубка – человек, который сегодня организовал вместе всю спортивную Украину»

«Это невозможно. Это даже переосознать невозможно, что было с детьми, девушками и вообще с нашим народом. Что они делают? Этим зверствам просто должен прийти конец. И вообще они должны за это очень сильно ответить.

Это был такой шок. С первой бомбой разбежались все родители. У нас же все дети несовершеннолетние. Все разбежались по разным местам.

Сидишь, такое ощущение, что вместо батискафа, ты сидишь в воде и тебя сдавливает – вот такое состояние. Реально сегодня люди ничего не могут делать.

Ощущение, что мы все вместе – сумасшедшее ощущение, которое нас сегодня всех держит. Они рискуют, мы рискуем.

Тяжело. Дети до этого тренировались в очень низком зале. Но тренировались, неважно уже, какие условия. Это дает детям хоть какую-то надежду. Уходит депрессия, состояние тяжести. Мы по-своему боремся с этими психологическими травмами. Потому что у всех детей сегодня большая психологическая травма.

Бубка для нас – легенда спорта. Человек, который сам прошел все в спорте. Человек, который сегодня организовал вместе всю спортивную Украину. Человек, который сегодня пытается организовать помощь, потому что у нас проблемы с выездами, билетами, перемещением», – сказала Дерюгина.

Источник: НОК Украины
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Ирина Дерюгина Сергей Бубка НОК (Украины)

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